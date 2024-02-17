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Zirve mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-1 yenerken, Borussia Dortmund ise Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu galibiyetle puanını 58 yapan Bayer Leverkusen, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 8'e çıkardı.

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Ev sahibi ekibin tek golünü ise 87. dakikada Tim Kleindienst kaydetti.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen 'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Jeremie Frimpong ile 81. dakikada Amine Adli attı.

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