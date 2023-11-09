Galatasaray karşısında ellerine geçen fırsatları değerlendirdiklerini vurgulayan Tuchel, "Ancak hızlı hücumlarda etkili olamadık, isabetsiz ve özensizdik. Belki de bu baskıdan kaynaklandı. Ön tarafta, ceza sahasında o kadar agresif değildik. Genel olarak takımın performansıyla gurur duyuyorum, on iki puan kesinlikle hafife alınacak bir şey değil." dedi.

Tuchel, forvet oyuncusu Kane'nin kaydettiği 2 gol ile performansını konuşturduğunu belirtti.

Musiela'nın sakatlanarak oyundan çıkmasını da değerlendiren Tuchel doktorların kendisiyle ilgilendiğini ve durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Alman teknik adam A grubunda 12 puanla lider olmaktan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.