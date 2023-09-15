BBP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, parti teşkilatında görevli Muhammed Kaya, yarışma programında 1 milyon lira değerindeki son soruyu bilerek büyük ödülü kazanan Göğercin'e ziyarette bulundu.

Kaya, ziyaret sırasında Göğercin'i, Genel Başkan Destici ile telefondan görüntülü görüştürdü.

Destici, geçirdiği kaza sonucu ampute olan kolu hakkında başından geçenleri anlatan Göğercin'i yarışmadaki başarısından dolayı tebrik etti.

Yarışmayı büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirten Destici, "Bizi çok mutlu ettin, çok duygulandırdın. Seninle gurur duyduk. Seni yetiştiren anneye ve babaya da saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayata olan bağlılığın, güler yüzün… Onun için de seni tebrik ediyorum." dedi.

Göğercin de Destici'ye teşekkür etti.

AA