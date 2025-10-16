İSTANBUL (AA) - Beko, mesleklerdeki cinsiyet kalıplarını kırmak amacıyla yürüttüğü 'Kadının İşi, Gücü' projesi kapsamında, depremde sekiz oyuncusunu kaybettikten sonra yeniden kurulan arsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü'ne 'Umut Sponsoru' oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınları ve cesaretle attıkları adımları hayatın her alanında destekleyen Beko, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde mücadele eden ve Hatay'ın profesyonel ligde yer alan tek kadın voleybol takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.



2025-2026 sezonu boyunca formalarında yer alacak 'Beko Kadının İşi, Gücü' logosu, Hataylı sporcuların hikayesine umut, güç ve ilham verecek.

Kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten spora uzanan yolculuklarında ortaya koydukları kararlı adımları uzun yıllardır destekleyen Beko, şimdi de bu desteğini voleybol ile Hatay'a taşıyor.

- Erkek egemen iş alanlarında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Beko, 2019'dan bu yana yürüttüğü 'Kadının İşi, Gücü' projesiyle, erkek egemen iş alanlarında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve kadın girişimcilere bayi olma süreçlerinde avantajlar sunmayı amaçlıyor.

Kadınların üretim, ticaret ve girişimcilik alanlarında lider ve karar verici olarak yer almasına katkı sunmanın, Beko'nun toplumsal dönüşüm vizyonunun temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu vizyonu spor alanına taşıyarak kadın sporcuların başarılarını öne çıkarmayı sürdüren şirket, daha önce Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na verdiği desteğin ardından, şimdi de Hataylı kadın voleybolcuların yanında yer alıyor.

- Kadınların başarı hikayelerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, sporun birleştirici ve ilham verici gücünün eğitim ve iş hayatı gibi kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine ve toplumda daha güçlü var olmalarına alan açtığını belirtti.

Dinçer, şirket olarak kadınların iş hayatında, girişimcilikte ve sporda gösterdikleri azmi desteklemeyi en öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini vurguladı.



Projeyle kadınların cesaretle attıkları adımları daha görünür kılmayı, başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve onlara yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini aktaran Dinçer, toplumda mesleklerle ilgili cinsiyet kalıplarını, ön yargıları kırmayı, kadınları her alanda çalışmaya teşvik etmeyi amaçladıklarına dikkati çekti.



arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı'nın, deprem sonrası sergilediği kararlılık ve yeniden ayağa kalkma iradesinin bu projenin ruhunu birebir yansıttığına işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:



'Beko olarak, Hataylı kız çocuklarının hayallerine dokunmalarına ve umutlarını gerçeğe dönüştürmelerine vesile olabiliyorsak, bu bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, topluma karşı en değerli sorumluluklarımızdan biridir. Deprem Hatay'da büyük yaralar açtı belki ama Hataylı gençler umudunu hiç kaybetmedi. Bu nedenle biz de Hataylı sporcuların, umudu sporda bulan, sporda bir gelecek gören genç kızların ve yaralarını sporla saran, sporla iyileşen güçlü kadın sporcuların umuduna ortak olmak istedik. Bugün sahada aldıkları her sayının aynı zamanda kaybettikleri takım arkadaşlarının anısını yaşatmak olduğunu bilen ve bu inançla oynayan Hatay Kadın Voleybol Takımı'nın Umut Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz.'



