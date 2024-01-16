Haber: Mert Osman Erman

Ülkenin meteoroloji servisi, fırtınanın şimdi doğuya doğru uzaklaştığını ancak "diğer çevresel risklerin" hala mevcut olduğunu uyardı.

Mauritius'ta en az bir kişi hayatını kaybetti ve Réunion adasında bir kişi öldü. Mauritius, kasırga uyarısını bir süre için maksimum seviyeye yükseltti, ancak en kötü tehlikenin şimdi geçtiğini söyledi.

Başkent Port Louis'yi vuran sel nedeniyle yaklaşık 100 araç hasar gördü ve sahipleri tarafından terk edildi.

Ancak sel seviyeleri salı günü önemli ölçüde azaldı ve yetkililer sokaklardaki enkazı temizleyebildi.

Port Louis'nin sahilinden gelen sahneler yaygın tahribatı gösterdi.

Yetkililer, ana yolları ve kritik altyapıyı tam bir değerlendirmenin yapıldığını söyledi.

Mauritius Meteoroloji Servisi (MMS), fırtınanın Mauritius'tan uzaklaştığı bir anda "güvenlik duyurusu"nun yürürlükte olduğunu söyledi - bu, MMS'nin uyarısını dört seviyeye, yani maksimum seviyeye çıkardığını duyurduktan birkaç saat sonra geldi.

Fırtınanın şu anda Doğu Hint Okyanusu'na doğru yaklaşık 18 km/s (11 mil/s) hızla doğuya doğru hareket ettiğini söyledi.

"Mauritius üzerinde artık döngüsel koşulların olasılığı yok ancak diğer çevresel riskler mevcut," dedi ve insanları güvenli yerlerde kalmaya ve denize çıkmamaya, kıyılarda yürümemeye çağırdı çünkü fırtına dalgalanmalarının potansiyeli vardı.

Pazartesi günü Başbakan Pravind Kumar Jugnauth bir ölümü doğruladı ve fırtına konusundaki yanıtı nedeniyle MMS'yi eleştirdi. MMS direktörü istifa etti.

"Bu zor bir zaman oldu çünkü Belal Kasırgası nedeniyle ülkenin zor bir zaman geçirdiğini kabul etmeliyim," dedi ve hükümet kararlarının meteoroloji servisinin bilgilerine dayandığını ekledi.

"Bu durumun sorumluluğunu taşımalılar ve bu durumdan sorumlu olanlar sorumluluklarını yerine getirmelidir."

Uluslararası havaalanı salı günü kapalı kaldı.

Mauritius'un başkenti Port Louis'nin terkedilmiş sokaklarında uluyan rüzgar içinde metal levhaların çınlaması duyulabilirken, ada güneyindeki insanlar hava durumunun en kötüsü ile başa çıkıyordu.

Videolar, Port Louis'de şiddetli sel baskınlarını ve hızla akan sel sularında batmış arabaları gösterdi.

Uluslararası Kızılhaç Afrika Federasyonu, 1.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve Mauritius'ta yaklaşık 8.400 kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Belal Kasırgası zaten yakındaki Réunion adasını vurdu ve en az bir kişinin ölümüne neden oldu.

Réunion, Fransız denizaşırı bir bölge olduğu için kasırganın gözü kuzeye geçtiği için en kötüden kurtuldu gibi görünüyor.

Bölgenin valisi Jerôme Filippini, başlangıçta korkulan "katastrofik karakteri" olmadığını söyledi.