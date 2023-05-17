BRÜKSEL AA- Milliyetçi muhafazakar Flaman N-VA Partisi üyesi Zuhal Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranını eleştirdi.

Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Belçika, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi olmuştu. Bu destek, yerel basın tarafından da sık sık haberleştirildi.

Belçika basını, Demir'in çağrısını, "Erdoğan'ın Belçika'daki popülaritesi, N-VA'nın çifte vatandaşlığı kaldırma çağrısını tetikledi" başlığıyla gördü.

Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

Sık sık göçmen karşıtı, başörtüsü yasağını savunduğu sözleriyle eleştirilen Demir, daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla da dikkati çekmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını savunmuştu.