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Ryanair, geçen yıl Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve Brüksel Havalimanı ücretlerindeki artış nedeniyle Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerine son vermişti.

Her grevde 100 civarında uçuş iptal edilmişti.

Pilotlar, 15-16 Temmuz ve 29-30 Temmuz tarihlerinde de grev yapmıştı.

Uçuş ekibi özellikle seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde greve gidiyor.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Pilotları temsil eden sendikalar, Ryanair'in Kovid-19 salgını döneminde ücretlerde yaptığı kesintilere derhal son verilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Belçika 'nın Charleroi Havalimanı, Ryanair pilotları nın 14-15 Ağustos tarihlerinde greve gideceklerini, bu nedenle yapılacak seferlerde aksamalar olacağını açıkladı.

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