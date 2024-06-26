İstanbul

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Türkiye'den Belçika'ya vize taleplerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle kapasitelerini sürekli artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Geçen yıl 13 bin civarında vize verdik. Bu yıl bu rakamı 18-19 bin seviyesine çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Anderlecht, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla Konsolosluk'ta basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Anderlecht, Göç Anlaşması'nın Türk ve Belçikalıların karşılıklı ilişki kurmasını sağlayan bir başlangıç olduğunu, bu anlaşmanın çok sayıda insanın hayatında önemli bir etki yarattığını dile getirdi.

Göç Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle 29 Haziran'da Bilgi Üniversitesi'nde "Gurbet Kuşu Festivali" düzenleyeceklerini aktaran Anderlecht, burada Belçika ve Türkiye'de başarılara imza atan kişileri bir araya getireceklerini söyledi.

Anderlecht, festivalde Belçika'da doğan Türk sanatçıların da yer alacağını belirterek, festivale girişin ücretsiz olduğunu, Konsolosluğun Instagram sayfasındaki linkten kayıt olunabileceğini anlattı.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Anderlecht, iki ülke ilişkileri hakkındaki soruya, "İki ülke arasındaki ilişkiler aslında iyi. Bunun sebeplerinden biri de hem Belçika'da önemli bir Türk topluluğu var hem de Türkiye'de önemli bir Belçika topluluğu var ve bu insanların varlıkları da tabii ki ilişkilere katkıda bulunuyor." yanıtını verdi.

Başkonsolos, Göç Anlaşması'nın 60. yılı vesilesiyle Belçika'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret yapılıp yapılmayacağına yönelik soru üzerine, Türkiye'ye ziyaretlerin ülkesinde yeni hükümet kurulduktan sonra yapılabileceğine işaret etti.

Anderlecht, Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin "oldukça iyi" olduğunu kaydetti.

"Sürekli (vize) kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz"

Anderlecht, Türkiye'den Şengen vizesiyle ilgili yaşanan problemlere ilişkin soruya yanıtında, "(Vize) Kapasitemizi sürekli artırmaya çalışıyoruz. Zira Türkiye'de talep çok yüksek ve biz de buna sürekli olarak karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İş insanları ve öğrenciler için artık vize bekleme sürelerinin bulunmadığını dile getiren Anderlecht, aile birleşimi ile ilgili vizelerde bekleme sürelerinin uzun olabildiğini, bununla ilgili kapasite artırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İş insanları için fast-track (hızlandırılmış) vize hizmetinin sunulduğunu da kaydeden Anderlecht, öğrenci vizelerinin de okul dönemine yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Başkonsolos Anderlecht, "Geçen yıl bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Bu yıl da aynı şekilde kapasitemizi artırmak için Belçika'dan da destek alacağız. Böyle bir öngörümüz var." diye konuştu.

Belçika 2024'te Türk vatandaşlarına 18-19 bin civarında vize vermeyi planlıyor

Türkiye'deki görevine Ağustos 2022'de başladığını hatırlatan Anderlecht, "2022'de verilen vize sayısında rekor kırdık. 2023'te bu rekoru daha da artırdık. Ve 2024'te de yüzde 50 daha artırmayı planlıyoruz. Yani sürekli olarak bir artış halinde verilen vize sayısı. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ve kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz, ta ki arzla talep arasında daha rahat bir denge oluşana kadar." şeklinde konuştu.

Anderlecht, ülkesinin Türk vatandaşlarına verdiği vize sayısıyla ilgili olarak, "Geçen yıl 13 bin civarında vize verdik. Bu yıl bu rakamı 18-19 bin seviyesine çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de yatırımı olan Belçika şirketlerinin çoğunun merkezinin İstanbul'da olduğunu vurgulayan Anderlecht, "(İstanbul) Bir başkonsolosun işini düzgün şekilde yapabilmesini sağlayacak bütün olanaklara sahip bir şehir." dedi.