İstanbul

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde senaryonun başvurduğu yarışmada "Son Beste" ile Dinçer Batırbek birinci, "Boşluk" ile Serkan Fırtına ikinci, "Vicdanın için" adlı senaryoyla Aykut Topçu üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, yarışmaya ilişkin bilgi vererek, "SETEM kuruluşundan bu yana 20 yıldır yönetmen ve senaristlerin telif haklarını alabilmesi için çaba sarf ediyor ve bu konuda önemli adımlar atıldı. Telif hakları bilincini arttırmayı hedefleyen 'Benim Eserim' projemiz, iletişim, basın-yayın, radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim veren üniversitelerle iş birliği içinde sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki eğitimlerde bine yakın öğrenciyle buluştuklarını aktaran Güleryüz, bu yıl da üniversite buluşmalarının devam edeceğini kaydetti.

Yarışmada dereceye giren eserler, SETEM tarafından profesyonel ekiplere çektirilecek.

Üniversitelerde gösterimi yapılacak filmler, sosyal medya üzerinden de paylaşılacak.

AA