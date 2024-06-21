Öğrenciler, üniversite bahçesinde Filistin’e destek vermek amacıyla kurdukları “çadır kampın” 7 Mayıs’ta polislerce dağıtılmasından 1,5 ay sonra yeni çadır eylemi başlattı.

Öğrenciler, kurdukları kampla İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma, Berlin’deki Yüksek Eğitim Yasası’nın sertleştirilmesine, aşırı sağın yükselmesine ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıya dikkati çekiyor.

"Eleştirel akademik alan oluşturmak istiyoruz"

Eylemi organize eden grubun sözcülerinden Ciclia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Henry-Ford Bau binasının önünde aşırı sağın yükselmesinin, baskıların ve Gazze’deki soykırımın tartışılabileceği eleştirel alan açmak amacıyla "protesto kampı" kurduklarını belirtti.

Cicilia, “Üniversitelerdeki öğrencilerin, çalışanların ve öğretim görevlilerinin bu konuları tartışabilecekleri ve üniversitemiz de dahil olmak üzere (Alman) kurumların Filistin'deki soykırıma ilişkin suç ortaklığını değerlendirebilecekleri eleştirel akademik alan oluşturmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu eylem için bir hafta izin alındığını dile getiren Cicilia, "Burada şimdi bir gece kalabildik, bir hafta boyunca burada kalacağız. İçeriklerle, tartışmalarla mücadeleyle eylemimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Cicilia, öğrencilerin taleplerine ilişkin soru üzerine, “İlk talebimiz zaten ifade edildi ve bu nedenle (eylem için) bu yeri seçtik. Çok iyi tanınan Yahudi karşıtı Henry Ford'un adını taşıyan Henry-Ford binasının önündeyiz ve bu binanın adının değiştirilmesini isteyen uzun öğrenci mücadele geleneğini takip ediyoruz." dedi.

Sonraki taleplerinin kampta demokratik süreç içinde kararlaştırılacağını anlatan Cicilia, bu talepleri şekillendirmek ve Berlin Hür Üniversitesinin gerçekten hür olmasına yardımcı olmak isteyen herkesin eyleme katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Üniversite yönetiminden açıklama

Berlin Hür Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin eylemi organize etmediği ve izin vermediği belirtilerek, bu alanın kamuya açık kabul edildiği, bu nedenle eylemin Toplanma Özgürlüğü Yasası kapsamına girdiği bildirildi.

Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günter Ziegler de antisemitizm, ırkçılık, Müslümanlara yönelik düşmanlık ve diğer ayrımcılık türlerinin yanı sıra her türlü şiddet, şiddete teşvik ve mülke zarar vermenin kendileri için kırmızı çizgi oluşturduğunu belirterek, bu tür davranışların gerçekleşmesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Hür Üniversitesi'nde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis, gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.