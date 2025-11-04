BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcularımız salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımızın ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.