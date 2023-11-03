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Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.

Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak

Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak

Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman; sahadaki koordinasyon, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

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