Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş Ayos'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş Ayos, VakıfBank forması giyen smaçör İdil Naz Başcan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
1999 doğumlu smaçör kariyerinde bugüne kadar Galatasaray II, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formaları giydi.
Vakıfbank Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.
Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.