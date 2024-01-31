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Vakıfbank Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.

1999 doğumlu smaçör kariyerinde bugüne kadar Galatasaray II, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formaları giydi.

Beşiktaş Ayos, VakıfBank forması giyen smaçör İdil Naz Başcan ’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş Ayos 'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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