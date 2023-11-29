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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 3 Aralık Pazar günü saat 10.00’dan itibaren BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Açıklanan listeye göre, Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan

Kulüp binasına gelen Hasan Arat, listesini Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a seçimin Beşiktaş camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti.

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Hasan Arat , yönetim kurulu kesin listesini divan kurulu başkanlığına teslim etti.

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