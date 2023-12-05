Arat, siyah-beyazlı kulüpteki mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren transfere odaklanacaklarını kaydeden Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar." ifadelerini kullandı.

Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelip gelmedikleri yönündeki soruya, "Samet Aybaba, cuma günü takımı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız. Ama böyle bir ziyaret talep edilirse onu arkadaşlarımızla görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ama genel olarak tesislerde sporcularla normal işleyişle yönetim kurulunun fazla işi olmayacak." yanıtını verdi.

"Kadınlar ve öğrenciler hızlı hareket etsinler"

Başkan Hasan Arat, kongre üyeliği konusunda kadınlar ve öğrencilerin hızlı hareket etmesini istedi.

Beşiktaş'ın daha fazla üyeye sahip olması gerektiğini vurgulayan Arat, "Beşiktaşlılara sesleniyorum. Özellikle kadınlar ve öğrenciler kongre üyelikleri konusunda hızlı hareket etsinler. Çünkü çoğalmamız lazım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü kongre üyelerinin katılımı gösterdi. Tarihi bir kongre oldu. Bu büyük marka, arma dünyaya örnek olsun." şeklinde konuştu.

Pazar günü zor bir seçimi geride bıraktıklarını aktaran Arat, "Camiama çok teşekkür ediyorum, bana ve arkadaşlarıma bu teveccühü gösterdikleri için. Uzun kuyruklar oluştu. Bundan sonra hava koşullarına göre seçimlerimizi stadımızda yapacağız. Beşiktaş daha iyilerine layık." dedi.

Arat, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın tesislerde hemen göreve başladığı, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın da toplantının ardından tesislere gideceği bilgisini paylaştı.