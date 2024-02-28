Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.
Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.Kaynak: AA
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.
Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.Kaynak: AA
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