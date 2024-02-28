Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Para Halter Dünya Kupası Dubai'de yarın başlayacak Para Halter Dünya Kupası Dubai'de yarın başlayacak

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Kaynak: AA