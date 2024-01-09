Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaştı.

İlk yarı

4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz’ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy’un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan’ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı

47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.

55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.

83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.