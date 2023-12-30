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Beşiktaş Emlakjet Takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ’nin 14. Haftasında BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ta tribünden takip etti. Hasan Arat, Türk Telekom’u 77-66 mağlup eden Beşiktaş Emlakjet Takımı teknik ekibiyle oyuncularını tebrik etti.

Beş faulle çıkan: 38.35 Wallace (Türk Telekom)

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 10. galibiyetini aldı. Türk Telekom ise 8. yenilgisini yaşadı.

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