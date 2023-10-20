İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbiye sıkıntılı ortamda giriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Lugano'ya 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybettikten sonra kaos dolu günler yaşamaya başlayan siyah-beyazlılar, derbi öncesindeki süreçte birbirinden farklı sıkıntılar yaşadı.

Lugano maçı sonrası taraftarların bir bölümünün stadı terk etmeyerek yönetimi istifaya davet etmesiyle başlayan sürecin sonunda teknik direktör Şenol Güneş görevden ayrılırken, başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ise olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.Olağanüstü kongre kararına yönelik kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamada belirtilen tarihin üzerinden günler geçmesine rağmen siyah-beyazlı kulüp, başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Derbi sonucu kongreyi etkileyebilir

Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi Beşiktaş için 3 puandan fazlası anlamına gelecek. Derbinin sonucunun Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimini dolaylı şekilde etkilemesi bekleniyor.

Rams Arena'da Beşiktaşlıların yüzünü güldürecek bir sonuç alınması halinde siyah-beyazlı kulüpte kongre süreci hızlanacak ve yeniden adaylığı olasılık dahilinde olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yeni bir yönetim listesiyle yeniden camiasının karşısına çıkma ihtimali güçlenecek.

Derbiden sarı-kırmızılı takımın mutlu ayrılması ise Beşiktaş'ta başka isimlerin başkan adaylığını açıklamasını gündeme getirecek.

Tepkiler İstanbulspor maçında devam etti

Güneş'in görevi bırakması sonrası İstanbulspor'la oynanan ilk maç ise Beşiktaşlı taraftarların, siyah-beyazlı oyuncuları protestosunun gölgesinde başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası "Takım gelecek hesap verecek" şeklindeki tezahüratlarına cevapsız kalan ve tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncuları İstanbulspor mücadelesinin başlangıcında sahaya arkalarını dönüp sessiz bir şekilde protesto ederek tepkilerini gösterdi. Mücadele öncesinde stat hoparlöründen esame listesi okunduğunda ise futbolcular yuhalandı.

Burak Yılmaz'ın ilk derbi heyecanı

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

Rashica eski takımına karşı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak.

Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta görev yapmış ve attığı 6 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.

Sakatlar can sıkıyor

Derbi öncesinde Beşiktaş'ta can sıkıcı bir başka durum ise sakat futbolcular oldu.

Siyah-beyazlı orta sahanın önemli isimlerinden Salih Uçan, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası müsabakaya devam edemezken, dün sakatlandığı açıklanan Umut Meraş'ın yanı sıra Eric Bailly de derbide görev yapamayacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla yeniden çalışmalara başlayan Mert Günok'un da derbide görev alması düşük ihtimal olarak görülse de tecrübeli kalecinin durumuna sağlık heyetinden gelen son değerlendirme sonrası karar verilecek.

Milli oyuncular teselli oldu

Beşiktaş'ın yaşadığı bu sıkıntılı süreçte milli oyuncuların performansı siyah-beyazlı takımın yüzünü güldüren tek unsur oldu.

Siyah-beyazlı oyunculardan Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarken, Rashica da Kosova Milli Takımı'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı oldu. Rashica, Andorra maçında 2 gol atarken bir golün de pasını vererek ülkesi adına alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Bakhtiyor Zaynutdinov da Beşiktaş'ın yüzünü güldüren bir diğer isim olarak öne çıktı. Zaynutdinov, Kazakistan'ın 1-0 geriye düştüğü Finlandiya maçında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.