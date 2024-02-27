TFF'den kadın futbolu hakkında yeni karar! TFF'den kadın futbolu hakkında yeni karar!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Kaynak: AA