Gaziosmanpaşa'daki Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını da siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken Fenerbahçe 57 puanda kaldı. Siyah-beyazlı takım bir sonraki maçında Hakkarigücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Stat: IBB G.O.B. Halit Kıvanç

Hakemler: Batuhan Bayar, Can Orhan Çelebi, Yakup Yapıcı

Beşiktaş JK United Payment: Ezgi Çağlar, Macin (Dk. 65 Pusztai), Kezban Tağ, Ogbonna, Didem Karagenç, Maia, Halilaj (Dk. 88 Başak Gündoğdu), Aleksic, Elif Keskin, Tukumbuke (Dk. 88 Gizem Gönültaş), Fishley (Dk. 76 Esra Manya)

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Gülbin Hız (Dk. 80 İlayda Cansu Kara), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ecem Cumert (Dk. 46 Zeynep Kerimoğlu), Fatma Kara (Dk. 81 Meryem Cennet Çal), Sevcova (Dk. 62 İpek Kaya), Ece Türkoğlu (Dk. 62 Berg), Coleman, Yağmur Uraz

Goller: Dk. 23 Coleman (Penaltıdan), Dk. 80 Berg (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 35, Dk. 42 ve Dk. 59 Fishley, Dk. 73 Tukumbuke (Beşiktaş JK United Payment)

Sarı kartlar: Dk. 20 Macin, Dk. 22 Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment)