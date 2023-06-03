Istanbul

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyette payı bulunan Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar üçlüsü Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Trabzonspor'la golsüz sona eren maçın ardından 2'si hükmen olmak üzere 7 maçtan da galibiyetle ayrıldığı bu süreçte Atakaş Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen), Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Maç bitti, VAR'dan penaltı kararı geldi

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

Beşiktaş son 4 maçta 3 golün altına düşmedi

Kasımpaşa karşısında taraftarlarına 3 gol sevinci yaşatan Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 12 puan toplarken rakiplerine en az 3 gol attı.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.

Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Gedson Fernandes gollerine devam etti

Bu sezon ilk gol sevincini geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında yaşayan Gedson Fernandes, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Portekizli oyuncu 20. dakikada Aboubakar'ın kaleciyi çalımlarken boşta kalan topunu tamamlayarak siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Cenk Tosun 15. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa deplasmanında attı.

30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.

Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.

Aboubakar son 5 haftayı boş geçmedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, ligde oynanan son 5 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

HangiKredi Ümraniyespor, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor (2) ve Adana Demirspor'un (2) ardından Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, bu süreçte toplam 7 gol attı.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü siyah-beyazlı forma altında Kasımpaşa deplasmanında attı.

Sezonun ilk 5 haftasında Corendon Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Tayfur 79. dakikadaki bu golle siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü de atmış oldu.

Masuaku cezalı duruma düştü

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırına gelen Masuaku, sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezası nedeniyle görev yapamayacak.

İlk Yarı

49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.

86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2.

Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.

Beşiktaş, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

AA