BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.



Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın (7 Nisan) saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.