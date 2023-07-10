İstanbul

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin temmuz sayısı için kaleme aldığı yazıda, futbolda yeni sezon ve amatör branşlardaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Geride kalan 2022-2023 sezonu için tüm sporcuları ve teknik heyetleri verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Çebi, "Birçok branşta planladığımız doğrultuda başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da hedeflerimize ne yazık ki ulaşamadık fakat 120 yıllık çınar Beşiktaş, Türk sporunun ağabeyi olarak ortaya koyduğu azim, mücadele ve Beşiktaş'ın onursal duruşuyla yine örnek olduğumuzu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni sezonda tüm kulvarlardaki iddialarını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Sezon başında futbol takımımızın maestrosu Ghezzal'ın sezon geneline yayılan talihsiz sakatlığının takımımızın planlanan oyununda büyük eksiklik yaratması, MKE Ankaragücü maçında takımımızın dinamosu Josef de Souza’nın futbol teröründen arkadaşlarını ve hakemi korumuş olmasına rağmen PFDK’nın asla kabul edilemeyen cezası, kalecimiz Mert'in sahalara tahmin edilen süreden geç dönüşü, sezon başında kurduğumuz kaliteli kadronun dinamiklerini bozan ve sezonun ilk bölümünde istemediğimiz puan kayıplarını yaşamamıza sebep olan ana etkenlerdi. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in yönetiminde ve elbette ki yönetim kurulumuzun desteğiyle 2023-2024 sezonunda katıldığımız tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza içtenlikle inanıyor ve camiama şimdiden müjdeliyorum."

Başkan Çebi, yeni sezon kombine biletlerle ilgili yaptıkları ve taraftarın tepkisine neden olan değişikliklere değinerek, "Bir süre sonra yeni kombinelerimizi satışa sunacağız. Artan maliyetler konusunda taraftarlarımızdan anlayış beklediğimizi belirtmek isterim. İmkanlar doğrultusunda olabildiğince makul seviyelere getirebilmek için oldukça çaba gösterdik, hatta rakamları daha da yukarı çıkartmamak için Avrupa kulvarında yapacağımız mücadeleleri seyirden çıkardık ama seyretmek isteyen kombine sahibi taraftarlarımıza alımlarda indirim ve öncelik hakkı tanıyarak yıllık kombine maliyetlerini aşağıda tutmayı sağlamak istedik. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Beşiktaş'ımızın itici gücü olacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş için "Türk sporunun ağabeyi" iddiası

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün "Türk sporunun ağabeyi" olduğunu ileri sürdü.

Amatör branşlarda şirket ve kurum takımlarıyla rekabetin zorluğuna değinen Çebi, "Türk sporunun ağabeyi olarak gelişmesindeki öncülüğümüzü her zaman sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Amatör branşlara verdiğimiz destek ve sponsorlarımızdan aldığımız destekle mücadele etmekten geri durmayacağız. Fakat spor ile hiçbir bağı ve görevi olmayan kamu kurumları ile holdinglerin, spor kulüplerine sponsor olarak Türk sporunun gelişmesine destek olmak yerine sınırsız bütçeleriyle bu mücadelelerin içinde yer almaları manidar. Sınırsız bütçelere karşı amatör branşlarda sınırlı bütçelerimizle eşit rekabet elbette ki mümkün olmuyor. Adı üzerinde amatör branşlarda adeta profesyonel bütçelerle yarışmaya çaba göstermek elbette çok zor." şeklinde görüş belirtti.

AA