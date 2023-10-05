UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis (İsrail)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

Sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson forma giyemeyecek. Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.



Tüpraş Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak maçı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.

Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.