İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıktı. Müsabaka Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle 10 dakika geç başladı.
Karşılaşmaya Mehmet Emre, Gökay Bilim, Hichem Kaabeche, Alperen Arabacı, Tobias Cvetko, Eyüp Arda Yıldız ve Mihajlo Radojkovic ile başlayan Beşiktaş Safi Çimento Takımı, ilk yarısını 17-15 önde tamamladığı maçtan 41-31 galip ayrıldı.
Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor, HDI Sigorta Türkiye Kupası ilk maçında tekrar karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Yenişehir Spor Salonu'nda 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Kazanan ekip Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.Kaynak: AA