İlk yarı

5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.

31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.

37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.

38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.

Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray yenilgisiyle başlayan mağlubiyet serisinde geçen hafta Gaziantep FK'ye kaybeden siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor mücadelesini de puansız tamamladı.

Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı.

Rashica'nın penaltıdan golü geçersiz sayıldı

Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı.

Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti.

Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi

Santos da çare olamadı

Beşiktaş'ta bu sezon 5. teknik adam olarak görev yapan Fernando Santos da siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişe çare olamadı.

Siyah-beyazlı takımın başında 11 maçına çıkan Santos, 5. yenilgisini yaşadı. Portekizli teknik adam geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 2 de beraberlik almıştı.

Santos'un görev yaptığı sürede siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

2 hafta sonra gol attı

Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Geride kalan haftalarda Galatasaray ve Gaziantep FK'ye gol atamayan siyah-beyazlı ekibin gol hasretine son veren isim ise Ernest Muçi oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu ikinci yarını 15. saniyesinde takımına gol sevinci yaşattı.

İç sahada 7 maçtır Antalya'yı yenemiyor

Beşiktaş, iç sahada Antalyaspor galibiyetine hasret kaldı.

Akdeniz temsilcisi ile lig ve kupa olmak üzere iç sahada oynadığı son 6 maçta rakibine üstünlük kuramayan Beşiktaş, son galibiyetini 2017-2018 sezonunda rakibini 2-0 yenerek almıştı.

Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 7 maçta rakibine 3 kez yenilirken 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Santos'a ilk tepki

Siyah-beyazlı takımın oynadığı futboldan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a ilk tepkilerini gösterdi.

Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarıda bir süre "Hücum yapsana, Şanlı Beşiktaş hücum yapsana" diye tezahürat yaparak ortaya konulan oyundan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Beşiktaşlı oyuncular yuhalandı

Fernando Santos'un yanı sıra Antalyaspor'un attığı ikinci gol sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara da tepkili tezahürat yaptı.

Bir süre "Formayı çıkarın" diye bağırırken ilk yarının sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasına giderken yuhaladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca 60. dakikada Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı. Bu sırada stat hoparlöründen "Takıma destek. Biz bu tür maçları çok çevirdik." şeklinde anons yapıldı.