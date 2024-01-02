Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen genç yetenek Semih Kılıçsoy ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Semih Kılıçsoy, 2028'e kadar yuvasında

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı.



Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba’nın katılımıyla yeni sözleşmeyi imzaladı.



Semih Kılıçsoy’a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dileyen Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, şunları söyledi:



“Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin.”

Semih Kılıçsoy: Çok mutluyum ve gururluyum



Semih Kılıçsoy da “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” sözleriyle duygularını paylaştı."