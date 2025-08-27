Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu

El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Atılan imzaların ardından transferi resmiyet kazanan Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak.

Atalanta büyük yatırım yaptı

Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibiyle Reims ile Avrupa futboluna adım attı.

Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, buradaki attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti.

İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı.

Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı.

Geçen sezonki performansı

El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı.

Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, 17 karşılaşmada boy gösterdi.

Toure, söz konusu maçlarda 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Toure, milli formayı 25 kez giydi

Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi.

Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi. Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 de gol sevinci yaşadı.

El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı.

Bu sezonki 7. transfer

Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 1 Ernest Muçi Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.