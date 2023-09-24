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Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı.

Bu karşılaşmaların 12'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig 'de sahasındaki son mağlubiyetini 12 Eylül 2022'de Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 17 müsabakada ise rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

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Sezon başında kadroya dahil edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 6. maçında ilk kez ağları sarstı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligde de ilk golünü ulaştı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, erteleme maçında 27 Eylül Çarşamba günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı. İlk yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Carlos Mane attı.

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