3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi: 1-0.
24. dakikada konuk ekipten Oliveira'nın yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
44. dakikada ev sahibi ekipten Dokanovic'in yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 45+5 Hayrullah Bilazer), Radakovic, Mujakic, Hanaousek, Cem Tuna Türkmen, Dokanovic, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgen, Soner Dikmen, N'Zonzi, Morena, Oliveira
Goller: Dk. 3 Bajic (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)
AA