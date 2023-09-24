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3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi: 1-0.

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