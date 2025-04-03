Maçın başında net bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Romulo'yla golü bulan Göztepe skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Romulo'nun peş peşe bulduğu gollerle 3-1 öne geçen Göztepe, kupada adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.

Göztepe, Dolmabahçe'de yine geriden kalarak kazandı

Bu sezon ikinci kez Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olan Göztepe, İstanbul'dan yine galibiyetle döndü.

Ligin 13. haftasında Dolmabahçe'de siyah-beyazlı ekibe konuk olan sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmişti.

Göztepe kupada da ilk golü yemesine rağmen Romulo'nun attığı gollerle müsabakadan galibiyetlerle ayrıldı. İzmir ekibi bu iki maçta siyah-beyazlılara 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Muçi 7. golünü attı

Beşiktaş'ı Göztepe karşısında öne geçiren golü kaydeden Ernest Muçi bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Mücadelenin başında net bir fırsattan yararlanamayan ve topu üst direkten dönen Muçi, 30. dakikada Rafa Silva'nın orta sahadan şık pasına hareketlenerek kaleciyi avladı.

Bu sezon kupadaki 2. golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşamıştı.

Tayyip Talha Sanuç takımını eksik bıraktı

Galatasaray'la oynan derbide görev yapan Gabriel Paulista'nın yerine Göztepe karşısına 11'de çıkan Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Siyah-beyazlı oyuncu 35. dakikada Juan'a ceza sahası önünde yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Faul pozisyonunun ardından topun başına geçen Romulo serbest vuruştan topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise 10 kişi kalan siyah-beyazlı takımda Joao Mario'yu oyundan çıkararak Tayyip Talha'nın yerine Paulista'yı oyuna aldı.

Tayyip Talha Sanuç, Adana Demirspor'la sezonun ilk yarısında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği maçta da kırmızı kart görmüştü.

Masuaku penaltı yaptırdı

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Arthur Masuaku 77. dakikada penaltıya sebep oldu.

Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Koray'ın kafayla kaleye gönderdiği topun eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Romulo hat-trick yaptı

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, üç gol atarak takımına turu getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında serbest vuruştan Göztepe'nin beraberlik golünü kaydeden Romulo, 79. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirirken 2 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topa hareketlenerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımının 3. golünü filelere gönderdi.

Emirhan ve Chamberlain tartıştı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Emirhan Topçu ve Alex Oxlade Chamberlain arasında tartışma yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın yarı alanında kullanılan taç atışı öncesinde iki oyuncu birbirlerine el kol hareketi yaparken Paulista ve hakemin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Ersin Destanoğlu'na tepki

Beşiktaşlı taraftarlar maçın son bölümlerinde kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, topla her buluşmasında Ersin Destanoğlu'nu yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.

Göztepe, yarı finale yükselerek Trabzonspor'un rakibi oldu

3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.

45+3. dakikada Gedson Fernandes'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından yan direğe de çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.

68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.

79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

85. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Immobile'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Rafa Silva, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

Göztepe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.