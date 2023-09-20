Brugge

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.

Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş tam kadro

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Yeni transferlerden Eric Bailly'nin teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Avrupa'da 6'da 6 yaptı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.

Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

Club Brugge ile 4. randevu

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika temsilcisi, 1'ini ise siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Club Brugge ise 2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan müsabakalardan 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Belçika ekibinden 12 maçta 8 galibiyet

Club Brugge, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 müsabakaya çıktı.

Norveçli Ronny Deila'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika temsilcisi, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

AA