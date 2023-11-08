Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hari Vukas, “Önemli bir maç olacak. Kazanmak zorundayız. Gruptaki durumumuz iyi değil. Kötü gidişatı iyiye çevirmek için elimizde bir fırsat var. Evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız için her şeyimizi vermek zorundayız. Kalitemizi göstererek kazanmalıyız. Gerekli hazırlıkları yaptık. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Antalyaspor deplasmanında devre arasında oyundan alınan Eric Bailly hakkında gelen soru üzerine Vukas, şu ifadeleri kullandı:

Bitexen Antalyaspor maçı artık geride kaldı. Her ailede ufak sıkıntılar olabilir. Biz de bunlardan birini yaşadık. Çözüme kavuşan bir durumdu. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Tek odağımız önümüzdeki maç.

“Aboubakar yarın için hazır”

Aboubakar, Bitexen Antalyaspor maçından önce koşulara başlamıştı. Aboubakar ile ilgili söyleyebileceğim şey hazır olduğu.

Gökhan İnler, Umut Meraş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Omar Colley ve Arthur Masuaku, yarın kadroda yer almayacaklar.”