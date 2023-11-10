Vukas, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mağlup olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık. Çok hata yaptık. Bir şeyler eksik oldu. İyi bir performans sergileyemedik. Kötü oynadık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaşanan kötü gidişatta herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hari Vukas, "Kötü bir gidişat var. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Beşiktaş büyük bir takım. Taraftarların tepkisini anlıyorum. Bu durum Beşiktaş'a yakışmıyor. Bu, bizim seviyemiz değil. Bir an önce kötü gidişata son vermek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.