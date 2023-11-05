Vukas, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'ya iyi oyun ve galibiyet için geldiklerini belirtti.

İlk yarıda golü bulmalarına rağmen öne geçme avantajını koruyamadıklarını hatırlatan Hırvat futbol adamı, "Aslında ilk yarı oyunu kontrol eden tam olarak bizdik. Ancak ikinci yarının henüz başında goller yedik. Daha sonra da üçüncü golü yedik. Yaptığımız hatalar pahalıya mal oldu. Üçüncü golden sonra toparlanmak için risk aldık ve ofansif oyuncularımızı oyuna soktuk, bir gol de bulduk ama yeterli olmadı." diye konuştu.