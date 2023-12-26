Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir." denildi.Kaynak: AA
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir." denildi.Kaynak: AA
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