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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir." denildi.

TFF açıkladı: İstanbulspor-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

TFF açıkladı: İstanbulspor-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

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