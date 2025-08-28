Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 191 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Djalo ile 3 yıllık kontrat yaptı. 25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 12. Portekizli toplamda ise 192. yabancı oyuncu oldu.

Kariyeri

Metralhas ve Damaiense altyapılarında forma giyen Tiago Djalo, 2013 yılında Sporting Lizbon'e katıldı.

Sporting'de alt yaş kategorilerinde yaklaşık 6 yıl forma giyen savunma oyuncusu, Ocak 2019'da İtalyan ekibi Milan ile sözleşme imzaladı ancak burada da A takımda şans bulamadı.

Djalo, Ağustos 2019'da ise Fransız ekibi Lille transfer olurken Fransa kariyerinde 4 sezonda toplam 102 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Lille'deki macerasının ardından Ocak 2024'te İtalya takımlarından Juventus'a transfer olan Djalo, burada sadece 1 maçta görev yaptı.

Geçen sezon başında ülkesine kiralık olarak Porto ile dönen Djalo, 17 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Juventus'a dönen Tiago Djalo, savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın tercihi oldu.

Beşiktaş tarihindeki 12. Portekizli futbolcu

Tiago Djalo, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 12. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario siyah-beyazlı formayı giydi.

Djalo, Beşiktaş formasını giyecek 12. Portekizli futbolcu olacak.

Mevcut takımdaki 3. Portekizli

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Djalo, Joao Mario ve Rafa Silva'nın ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

Lille'de Türk futbolcularla kupa sevinci yaşadı

Tiago Djalo, Fransız ekibi Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de mutlu sona ulaştı.

Portekizli futbolcu bu başarıya uzanırken Lille'de ise Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımın kilit oyuncularındandı. Sezon sonunda şampiyon olan Lille'in önemli isimlerinden olan Djalo, tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giydi.

Djalo, Türk oyuncularla kariyerinin ilk lig zaferini yaşadı.

Tiago Djalo'nun Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunun yanı sıra 1 Fransa Süper Kupası ve Juventus'la ise 1 İtalya Kupası zaferi bulunuyor.

Geçen sezonki performansı

Tiago Djalo, geçen sezonu ülkesi ekiplerinden Porto'da kiralık olarak geçirdi.

Porto'da tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 kez rakip ağları havalandırdı.

Djalo, sezon sonunda ise takımı Juventus'a geri döndü.

İlk kez Türkiye maçından önce kadroya çağrıldı

Yeni transfer Tiago Djalo, Portekiz Milli Takımı formasını daha önce 1 kez giydi.

Djalo, Beşiktaş'ın da eski teknik direktörü olan Fernando Santos tarafından ilk kez 2022'de Türkiye maçından önce aday kadroya davet edildi. Yine siyah-beyazlı eski bir oyuncu Pepe'nin yerine kadroya çağrılan Djalo, Portekiz'in Dünya Kupası play-off yarı finalinde ay-yıldızlılar karşısında 3-1 kazandığı müsabakada yedek bekledi.

Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı formasını ise 18 Kasım 2024'te Roberto Martinez döneminde sırtına geçirdi. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in Hırvatistan ile oynadığı maçta Tiago Djalo, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Djalo, Portekiz formasını ise alt yaş kategorilerinde ise birçok kez giymeyi başardı.

Yeni sezonun 8. transferi

Portekizli oyuncu Tiago Djalo, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 12 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 1 Ernest Muçi Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.