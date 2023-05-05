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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Salih Uçan ile Kevin N'Koudou, kamp kadro suna dahil edilmedi.

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