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Beşiktaş 'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

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