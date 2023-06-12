İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek.

Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Yeni sezon öncesi 35 bin ile 4 bin 500 lira arasında belirlenen kombine yenileme fiyatları şöyle:

1. Kategori: 35 bin lira

102-125 Blok: 32 bin 500 lira

2. Kategori: 29 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin 500 lira

4. Kategori: 23 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin

6. Kategori: 18 bin 500 lira

Doğu üst: 12 bin 500 lira

7. Kategori: 6 bin lira

8. Kategori: 5 bin 500 lira

Kuzey Üst: 4 bin 500 lira.

AA