İSTANBUL- Bir gazetecinin “Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ‘WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, bir ülkenin diğer ülkelere karşı yasadışı eylemlerini ortaya çıkarmada önemli işler yaptı ve herkes onu korumalı’ dedi. Çin bunu nasıl değerlendiriyor?” şeklinde bir soru yöneltti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, olağan basın toplantısında söz konusu soruya şu yanıtı verdi: “Mahkemede yargılanması gereken Assange değil, diğer tüm ülkelerden ayrım yapmadan sırları izleyen ve çalan ve kendi suçlarını örtbas etmeye çalışan bir bilgisayar korsanı ülkesidir.”

HABER: METE YILMAZ