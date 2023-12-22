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Derbide gözler Dzeko ve Icardi'de olacak

Derbide gözler Dzeko ve Icardi'de olacak

Beşiktaş 'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain 'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

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