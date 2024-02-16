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Beşiktaş 'ın TFF'ye bildirdiği A takım listesinde yer alan futbolcular ise şöyle:

Amir Hadziahmetovi c, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi.

Siyah-beyazlı kulüp, 16 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve sözleşmesi dondurulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna listede yer vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı.

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