Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı hücum oyuncusu, 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bırakmıştı.