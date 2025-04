Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı yaşanan gerginliğin ardından iptal edilmişti. Toplantıda konuşma yaptığı sırada Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki temasa dönüşmüş, bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulunmuştu.

Yaşanan olayların ardından siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim, Beşiktaş'ın 35. başkanı Sayın Hasan Arat, tüm yönetim kurulu üyelerine istifa edebileceğini söyleyerek, üyelerinin ikinci başkana desteğini istemesinin akabinde başta sağlık olmak üzere birtakım özel sebeplerle istifasının ardından, tamamı gerçeğe aykırı bir dizi itham ve iftiralara maruz kaldığı halde suskunluğunu korumuş, tüm gerçekleri Beşiktaş'ımızın akil insanlarının oluşturduğu divan kurulunda açıklamak istemiş olup, ilk divan kurulu toplantısına tarihinin değişmesi sebebiyle katılamamış ve o toplantıda 'Gelmeye yüzü yok.' diye eleştirilmişken dün Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'na verilemeyecek hiçbir hesabı olmadığı için katılmış ve uzun süredir kamuoyunu meşgul eden bazı meselelerle ilgili yalnızca gerçekleri açıklamak istemiştir." ifadelerini kullandı.

Tüzük ve gelenekler gereği siyah-beyazlı kulüpte başkanlık yapanlara mevcut başkanın hemen akabinde süre kısıtlaması olmaksızın konuşma hakkı verildiğini hatırlatan avukat Altın Mimir, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sayın Hasan Arat'a 17. sırada konuşma hakkı verilmiş olup bu süre zarfında her türlü çirkin saldırılara maruz bırakılmıştır. Buna rağmen Hasan Bey bir Beşiktaşlıya yakışır sükunetini koruyarak sıranın kendisine gelmesini beklemiştir. Ne var ki kürsüye çıktığı ilk an itibarıyla, bulunduğu konumun idrakinde olmayan Tevfik Yamantürk olmak üzere ne idiği belirsiz, (Zira değil kürsüye çıkmak, divan toplantısının kapısından içeriye girmeye dahi hakkı olmayan.) bir grup tarafından organize ve planlı bir şekilde sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Akabinde o, ne idiği belirsiz kişilerin Tevfik Yamantürk'ün korumaları olduğu anlaşılmış olup belli ki Tevfik Yamantürk, Sayın Hasan Arat'ın gerçekleri açıklamasından rahatsızlık duyduğu için kendisi ve adamlarıyla bunun önüne geçmek istemiştir. Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır."

Hasan Arat'ın yaşananlara rağmen sağduyusunu koruduğunu aktaran Mimir, "Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağı anlaşıldığında, uzun süredir perde arkasında kumpaslar kuran, karanlıkta iş tutan bazı odaklar paniğe kapılmış olup bu panik hali kendisini kaba kuvvet ve organize suç haline dönmüştür. Müvekkil, şiddeti, şiddetle değil, her zamanki adil tutumuyla hukukla yanıtlamayı tercih etmiştir. Yaşanan bu alçakça eylem, belli ki aylarca öncesinden kurgulanmış, sistemli bir itibar suikastının son perdesidir. Beşiktaş camiasının gözleri önünde, gerçeklerden korkanların, hesap vermekten kaçanların, kendi ikbalini kulübün ve toplumun önüne koyanların acizliğine sahne olunmuştur. Toplantı atmosferi, bir 'divan' olmaktan çıkmış, hainliğin gölgesinde şekillenmiştir. Masanın etrafında oturan bazı figürlerin rolü ise tarih ve vicdan önünde çoktan yazılmıştır. Beşiktaş'ı kişisel çıkarlarının arka bahçesi sananlar, er ya da geç adaletin karşısında hesap verecektir. Biz de bu gerçekle beraber yürümeye, yılmadan ve korkmadan devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini ifade eden Altın Mimir, şunları kaydetti:

"Bu noktada şunu da belirtmek isteriz ki müvekkil ve yönetimi hakkında ileri geri konuşanlar her ne hikmetse aylardır somut bir delil, belge sunamamakta, sadece suyu bulandırıp iftiralarıyla kamuoyunu meşgul etmeye çalışmaktadırlar. Müvekkilimin herhangi bir mecrada veremeyeceği tek bir hesabı bulunmamakta olup, bulunduğu konumun hakkını veremeyen Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Disiplin Kurulunun da derhal bu şahıs hakkında ihraç kararı vermesi gerekmektedir. Bu saldırı sadece müvekkil Sayın Hasan Arat değil, tüm Beşiktaş camiasına yapılmış bir saldırı olup mevcut yönetim kurulunu derhal göreve çağırıyor ve gerekli işlemleri başlatmalarını bekliyoruz. Zira bugün eski başkana yapılanlar, yarın kendileri için de cereyan edecektir."