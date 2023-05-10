İstanbul/Bakü

Beşiktaş ve Sabah FK "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında 13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumunda Azerbaycan'ın Sabah FK ekibiyle dostluk maçı yapacak.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada karşılaşmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak. 13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumunda oynanacak maç TSİ 18.00de başlayacak. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

"Türkiye'nin 120 yıllık çınarı, büyük Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Azerbaycan ekibi Sabah FK'de Beşiktaş ile dostluk maçı yapacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin 120 yıllık çınarı, büyük Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Depremzedeler yararına oynanacak dostluk maçında sizleri Bakü'de ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyarız" denildi. Siyah-beyazlılar da bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada davete teşekkür ederek, Azerbaycan'a gelmekten büyük sevinç duyacakları ifade edildi.



İki takım arasında yapılacak mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Bilet almak için: https://iticket.az/events/sport/sabah-fk-besiktas-jk/92391…