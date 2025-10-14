İSTANBUL (AA) - Beştepe Koleji'nin düzenlediği 'Maker Day 2025' etkinliği, öğrencilerin yaratıcılığını ve üretme tutkusunu teknolojiyle buluşturdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 'Eğitimle Üretecek, Teknolojiyle Geleceği Tasarlayacağız' mottosuyla düzenlenen bu yılki etkinlikte, eğitim sürecinde deneyerek ve üreterek öğrenmenin önemi vurgulandı.

Okulun farklı yaş gruplarından etkinliğe katılan öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir araya getiren atölyelere katıldı.

Dijital üretim araçlarından kodlama platformlarına, mühendislik projelerinden sanal gerçeklik deneyimlerine uzanan geniş bir yelpazede sunulan etkileşimli atölye çalışmalarında çok sayıda yenilikçi uygulamaya yer verildi.

Beştepe Koleji'ndeki uluslararası robotik takımlarının geliştirdiği projeler, organizasyonun öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.



Öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamalarıyla teknolojiyle etkileşim kurarken, tasarım ve üretim odaklı atölyelerde aileleriyle yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürdü. Lise öğrencilerinin hazırladığı mühendislik projeleri ise bilimsel düşünme, tasarım ve problem çözme becerilerini yansıttı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, tasarlayıp üreterek öğrenme, araştırma yapma ve hayal gücünü gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.