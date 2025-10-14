Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yürüyenlerin, her yeni güne umutla bakanların, korkularla umutların iç içe geçtiği bir hikâye…

Bu kitap, sadece bir hastalık hikâyesi değil; insanın kendiyle ve hayatla mücadelesinin, yeniden

doğuşunun satırlara dökülmüş hali.

Satır aralarında bazen bir hastane odasında yalnız kalacak, bazen bir kemoterapi seansında dostluğun sıcaklığını hissedecek, bazen de en saf haliyle insan olmanın anlamını keşfedeceksiniz.

Belki korkacaksınız, belki gözyaşı dökeceksiniz… Ama mutlaka kendinizi bulacak, hayatın değerini yeniden anlayacaksınız.

Bazen bir kitap, sadece bir hikâye anlatmaz…

Bazen bir kitap, sizi alır kendi hayatınızla yüzleştirir.

İşte “Siz Hiç Kanser Oldunuz Mu?” tam da böyle bir kitap.

Ulaş Salih Özdemir, bu eserde kanseri yalnızca bir hastalık olarak değil, insanın iç dünyasında yaşadığı büyük bir sınav olarak anlatıyor.

Her satırında ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yürüyenlerin sesi var…

Bazen umutla, bazen korkuyla, ama daima insan kalabilmenin gücüyle yazılmış bir hikâye bu.

Kitapta, bir hastane odasındaki sessizlikte yankılanan düşünceler, kemoterapi salonunda paylaşılan tebessümler ve her yeni günün “bir zafer” olduğunu hatırlatan satırlar var.

Okuyucu, kimi zaman kendi hayatına, kimi zaman sevdiklerine ayna tutacak.

Belki sayfaları çevirirken gözleriniz dolacak…

Belki yıllardır unuttuğunuz bir cesareti yeniden hatırlayacaksınız.

Ama bir şeyden emin olun:

Bu kitabı kapattığınızda artık aynı insan olmayacaksınız.

“Siz Hiç Kanser Oldunuz Mu?” yalnızca bir roman değil,

hayatın, kaybın, umudun ve yeniden doğuşun hikâyesi.

Bazen bir kitap, bir insanın hayatını değiştirir. Belki bu kez değişen siz olacaksınız…



Yazar:Ulaş Salih Özdemir

Tür: Otobiyografi

Yayınevi: AZ