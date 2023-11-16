Haber: Damla Oya Erman

Ulusal Uzay Konseyi (NSC), özel uzay istasyonları, Dünya dışı üretim ve uzay çöpü temizleme gibi yenilikçi uzay faaliyetleri ve altyapıları için bir düzenleme çerçevesini içeren bir taslak yasa sundu.

Bu önerilen düzenleme, Ulaştırma Bakanlığı (DOT) ve Ticaret Bakanlığı (DOC) arasında sorumluluk paylaşımını öngörüyor.

Şu anda, ABD'nin uzay faaliyetleri çerçevesinde DOC, özel uzaktan algılama uydu sistemlerini düzenlerken, DOT ticari fırlatmaları ve yeniden girişleri yönetmektedir.

Ulusal Uzay Konseyi, uzaydaki bir dizi ticari faaliyet için net bir düzenleme eksikliğine dikkat çekerek, bu taslağın bu boşluğu doldurmayı amaçladığını belirtiyor.

Taslak, Amerikan endüstrisinin ticari genişlemesini destekleyecek bir düzenleyici çevre oluşturmayı hedefliyor.